Беспорядки в тюрьме Бразилии унесли жизни как минимум 52 человек

Беспорядки в тюрьме Бразилии унесли жизни как минимум 52 человек
В тюрьму поместили в 1,5 раза больше заключенных, чем можно по проекту. Фото: pixabay.com

В ходе конфликта 16 человек были обезглавлены — остальные погибли при пожаре.

Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли как минимум 52 человека. Администрация тюрьмы Альтамира заявила о столкновении между бандами.

В ходе конфликта 16 человек были обезглавлены, остальные погибли в пожаре после того, как заключенные подожгли часть тюрьмы. В ходе беспорядков двое полицейских были взяты в заложники, но их удалось освободить, сообщает BBC 30 июля.

Сотрудники тюрьмы заявили, что не заметили никаких знаков или следов подготовки приближающегося конфликта. Тюрьма в Альтамире рассчитана на 200 человек, но в ней находятся 309, хотя власти официально отрицают эти данные, сообщает издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в России в трех регионах Сибири ввели чрезвычайное положение из-за пожаров.

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