Беспорядки в тюрьме Бразилии унесли жизни как минимум 52 человек

В ходе конфликта 16 человек были обезглавлены — остальные погибли при пожаре.
Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли как минимум 52 человека. Администрация тюрьмы Альтамира заявила о столкновении между бандами.
В ходе конфликта 16 человек были обезглавлены, остальные погибли в пожаре после того, как заключенные подожгли часть тюрьмы. В ходе беспорядков двое полицейских были взяты в заложники, но их удалось освободить, сообщает BBC 30 июля.
Сотрудники тюрьмы заявили, что не заметили никаких знаков или следов подготовки приближающегося конфликта. Тюрьма в Альтамире рассчитана на 200 человек, но в ней находятся 309, хотя власти официально отрицают эти данные, сообщает издание.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в России в трех регионах Сибири ввели чрезвычайное положение из-за пожаров.