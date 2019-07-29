Три региона Сибири введены в режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии.
Об этом сообщают представители МЧС России. Отмечается, что больше всего пожаров по площади расположено в республике Саха, Красноярском крае, Иркутской области.
В связи с распространением пожаров на большую площадь, задымление окутывает и прочие регионы Сибири и Дальнего Востока.
Ранее первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян сообщил, пожары охватили уже почти 3 миллиона гектаров тайги, зафиксировано не менее 500 очагов огня, площадь которых растет.
Также он добавил, что прямой угрозы пожары не несут, но из-за дыма «качество жизни» в некоторых населенных пунктах ухудшается.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что губернатор Красноярского края считает тушение лесных пожаров бессмысленным.