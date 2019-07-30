Опрос: сколько пикаперов среди петербуржцев

Из 900 опрошенных петербуржцев 18% признались, что пользуются советами из книг по пикапу и считают, что им они очень помогли в устройстве личной жизни.

Решительно забраковали книги по пикапу 11% участников опроса, который провели сотрудники развлекательной соцсети «Фотострана». Еще 54% относятся к советам из такого рода литературы скептически, кроме того, большая часть сомневающихся сказали, что они и сами умеют флиртовать, а потому в советах не нуждаются. Кроме того, многие считают книги по соблазнению пошлыми и глупыми, а также не верят в то, что хитростями можно повлиять на взаимность в любви. Оставшиеся 17% респондентов вообще никогда ничего не слыхали о пикапе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в США создали IQ-тест из трех вопросов