Задержали главу угрозыска Приморья

Задержали главу угрозыска Приморья
Главу управления уголовного розыска задержали в понедельник, 29 июля, в обеденное время сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю и Шестого следственного управления СРК. Фото: приморск.78.мвд.рф

Правоохранительные органы задержали главу управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева.

Известно, что Миляева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом к проведению к возбуждению дела правоохранителями стала проверка управления «М» УФСБ России по Приморскому краю. Как сообщает «Комсомольская правда», у Миляева обнаружили собственный нелегальный лесозаготовительный бизнес, который он основал в Дальнегорске.

Так как задержанный присутствовал на всех совещаниях при МВД и ФСБ, он знал о планируемых проверках в пунктах приема, хранения и переработки древесины. О предстоящих проверках Миляев сообщал своему партнеру по бизнесу, предпринимателю Денису Строкачу. Денис в свою очередь передавал информацию гражданам Китая, после чего они покидали пункт проверки.

Кроме того, на участке Миляева нелегально работали 15 граждан КНР, а древесина вырубалась незаконно, о чем знал задержанный.

Главу управления уголовного розыска задержали в понедельник, 29 июля, в обеденное время сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю и Шестого следственного управления СРК.

Сейчас избирается мера пресечения оперативниками.

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