Более половины россиян желают переизбрания Путина в 2024 году

По данным исследования Левада-центра, которые были опубликованы на сайте аналитического центра, 54% респондентов хотят видеть Путина по посту президента вновь.

При этом, более трети россиян — 38% — не желают, чтобы действующий президент России Владимир Путин был переизбран да должность главы государства на новый срок в 2024 году.

Отмечается, что в мае прошлого года процент нежелающих был значительно ниже и составлял 27%. В мае 2017 года против переизбрания высказалось 20% опрошенных. А в октябре 2013 года такой точки зрения придерживалось 45% респондентов.

Максимальный показатель поддержки переизбрания был достигнут в 2017 году. Тогда он составлял 67%.

Завтраднились ответить 8% респондентов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что интервью с Владимиром Путиным канала Fox News поборется за Emmy.