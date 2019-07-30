Хакерша в одиночку атаковала крупный банк в США

Данная кибератака признана одной из самых масштабных в мире. Фото: pixabay

Данная кибератака признана одной из самых масштабных в мире. Фото: pixabay

Злоумышленнице удалось заполучить несанкционированный доступ к данным, которые содержатся примерно в 100 млн кредитных заявок.

Во взломе баз американского банка Capital One обвиняется 33-летняя Пейдж Томпсон, которая смогла получить доступ к 100 млн заявок на кредитные карты, тысячам номеров соцстрахования и банковских счетов.

The Washington Post пишет, что данная кибератака признана одной из самых масштабных в мире. Ущерб от злома банка оценивается в 100-150 млн долларов.

Издание отмечает, что Томпсон ранее работала в компании, которая занималась предоставлением Capital One услуг по передаче данных.

Обвиняемая уже предстала перед судом и останется под стражей как минимум до проведения слушания о возможном освобождении под залог. Агенты ФБР изъяли всю компьютерную технику из дома хакерши.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аспиранты МГУ создали тренажер для киберспортсменов под названием E-boi. Российские ученые из Московского Государственного университета разработали тренажер для мозга, который предназначен для киберспортсменов.