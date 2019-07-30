Увидеть Анталью и умереть: россияне часто погибают на отдыхе

Увидеть Анталью и умереть: россияне часто погибают на отдыхе
Жаркий и влажный климат Турции провоцирует у многих россиян обострения хронических заболеваний. Фото: pixabay.com

Генконсул России в турецкой Анталье рассказал о том, что счет умершим россиянам на этом популярном курорте с начала года уже идет на десятки.

Олег Рогоза, генеральный консул РФ в Анталье, в интервью РИА «Новости» посоветовал туристам адекватнее оценивать состояние своего здоровья, особенно пожилым и страдающим хроническими заболеваниями. Количество летальных исходов россиян в Анталье в этом году уже исчисляется десятками, сказал он, а самолетами в Россию с начала года эвакуировали восемь человек.

Рогоза рассказал, что на отдыхе наши соотечественники теряют бдительность, начинают много пить спиртного, чрезмерно загорать, невнимательны на воде. В сочетании с акклиматизацией, которая сама по себе для организма большой стресс, эти факторы способствуют тому, что на отдыхе у людей часто случаются инфаркты и инсульты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рейс в Анталью был задержан на 8 часов

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Увидеть Анталью и умереть: россияне часто погибают на отдыхе
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