В Ленобласти спали кошку редкой породы

Кошка почти двое суток провисела на дереве высотой в 12 метров в деревне Васкелово во Всеволожском районе Ленинградской области.

Домашний питомец абиссинской породы самостоятельно забрался на дерево, но слезть с сосны у кошки не получалось. На помощь к ней пришли местные жители.

Мужчина заметил животное, которое попало в беду, и обратился к сотрудникам поисково-спасательного отряда «Экстремум». На помощь к кошке поспешило двое добровольцев. Когда один из спасителей полез к животному, она начала агрессивно рычать.

Питомца удалось спасти. Ей оказалась кошка Лиза редкой абиссинской породы. Животное уже страдало от обезвоживания, но все равно продемонстрировало добровольцам свой характер. Когда её уже начали снимать, Лиза вырвалась и убежала на самый верх дерева. В итоге, непослушную кошку все равно сняли и вернули к хозяевам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что утвержден список потенциально опасных пород собак.