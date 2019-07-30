На Украине арестовали российский танкер Neyma

МИР СЮЖЕТ: АРЕСТ ТАНКЕРА NIKA SPIRIT Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma 30 июля 2019, 17:09 8890 УКРАИНА РОССИЯ ТАНКЕР После задержания правоохранители провели обыск на судне, причем обыск прошел без разрешения российского консула. Фото: ТАСС/Владиславлев Владимир

МИР СЮЖЕТ: АРЕСТ ТАНКЕРА NIKA SPIRIT Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma 30 июля 2019, 17:09 8890 УКРАИНА РОССИЯ ТАНКЕР После задержания правоохранители провели обыск на судне, причем обыск прошел без разрешения российского консула. Фото: ТАСС/Владиславлев Владимир

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma.

«Судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали», — приводит слова главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса «Федеральное агентство новостей».

Задержание танкера произошло 25 июля в порту Измаил Одесской области и обвинили в блокировании кораблей Украины в Керченском проливе, которое произошло в ноябре 2018 года.

После задержания правоохранители провели обыск на судне, причем обыск прошел без разрешения российского консула. Матиос заявляет, что следственные действия являются законными «согласно нормам действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной».

В течение пяти суток есть возможность оспорить законность ареста танкера в Одесском апелляционном суде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что украинцы отпустили российских моряков, а танкер оставили себе.