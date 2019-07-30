Жена шейха, сбежавшая из ОАЭ с деньгами, просит защиты у британского суда

Принцесса Хайя хочет добиться опеки над своими детьми и расторгнуть брак.

Принцесса Хайя, жена премьера ОАЭ просит защиты у суда Лондона. Кроме этого супруга Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума надеется через суд получить опеку над детьми.

Хайя просит охранный ордер из-за угроз жизни и здоровью, сообщает Reuters 30 июля. Сейчас женщина якобы находится в Германии: супруга Шейха забрала около $40 млн и уехала в Европу с детьми (у пары есть сын и дочь), сообщает The Sun. Принцесса надеялась на получение убежища, но происшествие привело к ухудшению отношений ОАЭ и Германии. По информации издания эмир Дубая попросил власти Германии помочь вернуть супругу домой, но там ответили отказом.

Шейх Мохаммед занимает пост премьера с 2006 году, эмиру 22 июля исполнилось 70 лет.Его состояние оценивали в 2015 году в $4 млрд. Хайя бинт аль-Хусейн является сестрой короля Иордании, женщине 45 лет.

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