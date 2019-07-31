Синоптик Колесов опроверг выпадение снега в Петербурге

Синоптик Колесов опроверг выпадение снега в Петербурге
В Северной столице похолодало до 10 градусов. Фото: pixabay.com

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что сообщения о выпадении снега накануне, 30 июля, ложные.

Колесов отметил, что такого просто не может быть. По словам специалиста, в Санкт-Петербурге не такая воздушная масса, чтобы мог выпасть снег. Он добавил, что конвекции недостаточно даже для града.

Синоптик сообщил, что сейчас в городе осенняя погода с мелкими моросящими дождями. Он подчеркнул, что снега не было ни в Архангельской, ни в Мурманской области.

Однако специалист все же отметил, что среда, 31 июля, будет самым холодным днем июля. Температура воздуха в Северной столице сегодня не поднимется выше 12 градусов тепла. Уже в скором времени в город вернется теплая погода.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители Петербурга сняли на видео снег вчера, 30 июля.

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Синоптик Колесов опроверг выпадение снега в Петербурге
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