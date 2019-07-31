«Нафтогаз» требует $5,2 млрд за потерю крымских активов

Украинский «Нафтогаз» подал иск к России в трибунал при международном арбитраже в Гааге. Компания требует взыскать $5,2 млрд за потерю крымских активов.

Решение суда ожидается не раньше будущего года. В марте этого года «Нафтогаз» выиграл в Гааге (Нидерланды) дело о взыскании с России ущерба за экспроприированное в Крыму добро, однако тогда не была определена его стоимость. Окончательное решение насчет суммы компенсации будет принято на судебном заседании. В российском Минюсте заявили, что не признают решение постоянного третейского суда в Гааге, потому что его юрисдикция не распространяются на Россию, да и в судебном разбирательстве представители РФ участия не принимали.

«Нафтогаз» владел в Крыму «Черноморнефтегазом» — предприятием, добывающим 1,6 млрд м3 газа в год, системой газопроводов, двумя буровыми платформами для шельфа и подземным хранилищем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Британский суд заморозил деньги «Газпрома» по иску «Нафтогаза Украины»