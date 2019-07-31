Во Всеволожском районе перекроют дорогу из-за съемок фильма про смерть Цоя

Для автомобилистов будет предусмотрен объезд. Фото: pixabay

Для автомобилистов будет предусмотрен объезд. Фото: pixabay

На региональной дороге в Ленобласти ограничат движение из-за схемок фильма «47», режиссером которого стал Алексей Учитель. Сюжет картины начинается в момент аварии, которая погубила основателя группы «Кино» Виктора Цоя.

Проезд автомобилей по магистрали «Подъезд к деревне Кискелово» будет перекрыт с утра до вечера с 28 августа по 2 сентября и с 10 по 14 сентября включительно, пишет пресс-служба правительства Ленобласти.

При этом по трассе смогут проехать автомобили экстренных служб и рейсовые автобусы. Ответственным за ограничение движения является «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1». Работу проконтролирует ГКУ «Ленавтодор».

Для автомобилистов будет предусмотрен объезд по участкам дорог «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск», «Санкт-Петербург — Матокса» и «Ново-Токсово — автодорога Скотное — Керро».

Главным героем фильма «47» станет водитель икаруса, в который врезался «Москвич» Виктора Цоя. Именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что концерт Rammstein и матч «Зенита» ограничит движение транспорта на Крестовском острове.