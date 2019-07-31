Работу предпочитают семье 68% россиян

Работу предпочитают семье 68% россиян
Многим россиянам коллеги милее родственников. Фото: pixabay.com

Ради карьерного роста и повышения зарплаты 68% опрошенных россиян готовы проводить меньше времени с семьей. Предпочесть работу семье согласны 67% женщин и 72% мужчин.

Только 14% опрошенных специалистами портала «Зарплата.ру» считают, что можно совместить активное построение карьеры с уделением семье достаточного времени, 61% считают, что везде успеть — это крайне сложная задача, четверть россиян сказали, что работа и семья несовместимы. Жертвовать общением с родными ради работы готовы 40% россиян. Для 6% работа всегда была важнее семьи, и они готовы отказаться от близких даже без дополнительных карьерных бонусов. На первое место семейную жизнь поставили только 25% респондентов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, об опросе, выяснившем, где живут российские трудоголики

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