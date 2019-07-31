Ученые подсчитали число алкоголиков среди пенсионеров в США

Ученые подсчитали число алкоголиков среди пенсионеров в США
Большая часть запойных граждан сосредоточена среди малоимущих и малообразованных слоев населения. Фото: pixabay

От проблем алкоголизма среди пожилых американцев страдает каждый десятый мужчина или женщина.

В последние годы ученые все чаще подтверждают то, что длительный прием алкогольной продукции приводит к циррозу печени, нарушениям в работе головного мозга и другим тяжелым заболеваниям. Также злоупотребление алкоголем повышает шансы развития семи видов рака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Geriatrics Society.

Исследование показало, что около 10,6% опрошенных пенсионеров периодически или очень часто впадает в алкогольные запои, при этом количество сильно пьющих людей заметно выросло. Подобный опрос проводился в 2005 году и показал, что их доля составила почти 8%, что на 37% меньше, чем на данный момент.

Рост числа алкоголиков связывают с экономикой — большая часть запойных граждан сосредоточена среди малоимущих и малообразованных слоев населения, а также представителей этнических меньшинств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили, сколько алкоголя лишает человека силы воли.

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