Россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции

Туристы из России поставили новый рекорд в Турции — там впервые в истории страны в течение месяца побывало более миллиона человек.

В июне текущего года в Турции побывало 1 миллион 36 тысяч россиян, данный показатель вырос по сравнению с июнем 2018 года на 4,6%. В том году до миллиона не хватило всего 11 тысяч человек, но месяц также стал рекордным для отечественных туристов. В остальные месяцы турпоток Турцию заметно ниже. Об этом пишет РБК со ссылкой на турецкое министерство культуры и туризма.

По итогам июня текущего года на Россию пришлось порядка 22% въездного турпотока в Турции. На втором месте находится Германия, из которой прибыло более 588 тысяч туристов, что составляет 10% туристического потока.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия сделала шаг к сближению с Турцией.