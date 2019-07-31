В Штатах обнаружили смертельный вирус энцефалита

В Штатах обнаружили смертельный вирус энцефалита
Фото: pixabay.com

По Соединенным Штатам Америки распространяется вирус восточного конского энцефалита. Заболевание вызывает летальный исход.

О редком вирусе пишет издание Science Alert со ссылкой на Министерство здравоохранения США. Заболевание было обнаружено в американском штате Флорида.

Издание отмечает, что вирус также можно встретить в лесах Южной Америки. По мнению экспертов, перемещение инфекции на северные регионы вызвано глобальным потеплением. Во Флориде вирус восточного конского энцефалита обнаружили у цыплят.

Ученые выяснили, что переносчиками опасной инфекции являются комары. Если зараженное насекомое укусит человека, то у него начнется воспаление головного мозга, что грозит летальным исходом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Боливии появился новый смертельный вирус. Властями страны Южной Америки были приняты чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры сразу после обнаружения ранее неизвестного вируса, также они попросили помощи у международного сообщества в целях выяснения откуда этот вирус взялся.

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