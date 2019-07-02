В Боливии появился новый смертельный вирус

Власти Боливии сообщили, что в их стране распространяется смертельный вирус.

Властями страны Южной Америки были приняты чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры сразу после обнаружения ранее неизвестного вируса, также они попросили помощи у международного сообщества в целях выяснения откуда этот вирус взялся, сообщает журналистам Габриэла Монтаньо, министр здравоохранения Боливии.

По словам Монтаньо, тревогу подняли после смерти одной пациентки больницы страны, а двое заразившихся от нее врачей находятся в палате интенсивной терапии, у троих также проявились симптомы неизвестного заболевания. Среди заболевших отмечаются следующие жалобы: лихорадка, боли в животе и головная боль.

Стало известно, что в Ла-Пас уже прибыли 3 международных специалиста для помощи в определении типа вируса. Лабораторные анализы показали, что это не форма лихорадки денге, вируса чикунгуньи или гриппа.

В центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, США уже отправили образцы для лабораторных исследований.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что свыше 1,5 тысяч человек погибли от вируса Эбола в Конго.