В Гатчине на месяц закроют перинатальный центр

Это нужно для проветривания помещений.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ. В тексте сказано, что перинатальный центр планируют закрыть более чем на месяц – всех рожениц прекратят принимать уже седьмого августа. Медицинское учреждение будет проветриваться до девяти утра девятого сентября текущего года.

Все жительницы Гатчины и близлежащий населенных пунктов в этот период будут госпитализированы в Тосненскую и Всеволожскую больницы. Женщины со сроком до 22-х недель попадут в отделение стационара Гатчинской КМБ.

При этом отмечается, что закрытие происходит в штатном режиме и нет поводов для беспокойств.

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