В Хабаровском крае 80-летняя старушка расчленила топором трех человек

В убийстве двух взрослых и одного ребенка обвиняется 80-летняя женщина.

Сотрудники СУ СК РФ по Хабаровскому краю направили в прокуратуру дело 80-летней женщины, обвиняемой в убийстве трех людей. Слова руководителя СУ СК РФ по региону Евгения Долгаева приводит ТАСС.

«Отделом по расследованию особо важных дел направлено в прокуратуру края уголовное дело в отношении 80-летней жительницы поселка Березовка по обвинению в убийстве трех лиц и надругательстве над их телами», — рассказал Долгаев.

30 января текущего года на улице в одном из населенных пунктов Хабаровского края были найдены части тела мужчина. Его личность установили в течение суток — им оказался 52-летний мужчина, арендовавший комнату у обвиняемой. Женщина признала свою вину, после чего ее арестовали.

В ходе расследования дела об убийстве мужчины, стало известно еще про два схожих убийства. По версии следствия, в 2005 году из-за незначительной ссоры пенсионерка убила топором 8-летнюю девочку, которая проживала с ней в одном доме. Еще одно преступление произошло в марте 2013 года, когда обвиняемая также топором зарубила свою 77-летнюю приятельницу за то, что та «вела себя надмено».

Женщину признали вменяемой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, зарубивший топором 12-летнего сына на Нарвском проспекте, признал свою вину.