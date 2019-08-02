Медведев высказался о ситуации с подрядчиками

Медведев высказался о ситуации с подрядчиками
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

На совещании о работе по социальному развитию экономики на Дальнем Востоке российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о своем отношении к подрядчикам, и потребовал решить затруднения связанные с государственными закупками

Как пишет «ТАСС», Медведев рассказал, что проблемы с поставщиками и заниженные цены на конкурсах его «достали».

Премьер-министр также напомнил, что ранее давал поручение, чтобы была усилена ответственность в отношении подрядчиков, которые ведут себя крайне недобросовестно. Медведев отмечал, что в данном случае речь идет не о привлечении к административной ответственности, а о введении уголовного состава, который связан с манипуляциями в результатах конкурса.

Медведев сказал, что такие ситуации не стоит придавать огласке, однако участники, замеченные в уничтожении результатов должны понести наказание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о комментарии премьер-министра РФ насчет пожаров.

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