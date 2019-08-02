Бокситогорск преобразили ко Дню рождения Ленобласти

Благоустройство общественных территорий провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

При благоустройстве города учитывались пожелания большинства местных жителей, которые проголосовали за набережную у озера Фонтанка, въезды в городы и зону отдыха возле «Доски Почета» и у площади Ленина.

Как стало известно Gazeta.SPb, большинство жителей проголосовало за благоустройство территории у озера Фонтанка. Там уже создали прогулочную зону вдоль набережной, организовали места для отдыха, посадили цветы, восстановили газон, отремонтировали лестницы и обустроили пандус. В центре озера поставили фонтан. Все работы по благоустройству закончатся в течение четырех лет.

На въезде в город со стороны деревни Дыми установили большую надпись «БОКСИТОГОРСК» и скульптурную композицию.

Кроме того, на пересечении Социалистической и Школьной улиц, появилась новая зона отдыха, на которой можно будет проводить выставки, мастер-классы, массовые праздники и другие мероприятия.

Напоминаем, что празднование Дня Ленобласти пройдет 3 августа в Бокситогорске.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы водоемы Ленобласти, пригодные для купания.