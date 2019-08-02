В Ленобласти неизвестные пытались вскрыть банкомат

Прошедшей ночью, с 1 на 2 августа, около 04:00 в отделение полиции по Тосненскому району Ленинградской области поступила информация о противозаконных действиях.

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что в помещении круглосуточной зоны одного из банков, которая находится в поселке Ульяновка в Ленинградской области, неизвестные злоумышленники пытались вскрыть банкомат. Об этом Gazeta.SPb сообщили в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту данного происшествия, устанавливаются обстоятельства инцидента и сумма причиненного ущерба. Принимается решение о возубждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе мужчины в возрасте 30 и 16 лет обнесли гостеприимного хозяина.