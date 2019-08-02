В Таврическом саду начали очищать пруды и дали воду

В сад прислали работников, которые очистили пруды и дали воду. Фото: «Центральный район за комфортную среду обитания»

В сад прислали работников, которые очистили пруды и дали воду. Фото: «Центральный район за комфортную среду обитания»

Пруды Таврического сада наконец-то очистили. Ранее от жителей города поступали жалобы на мертвых уток в гниющей воде.

Коммунальные службы начали проводить работы по очистке пруда только после того, как жители города пожаловались на ужасное состояние водоемов в Таврическом саду: вода в прудах напоминала «гнилое месиво», в которой разлагались мертвые утки.

Уже на следующий день, 1 августа, в сад прислали работников, которые очистили пруды и дали воду. После одержанной победы, петербуржцы сделали вывод: «Видите проблему — не опускайте руки, бейтесь, требуйте. И не забывайте, что огласка — наше все».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы жалуются на умирающих от грязи уток в прудах Таврического сада. Горожане отмечают, что из-за огромного количества тины и грязи в водоемах страдают птицы, которые там обитают. Очевидцы подчеркивают, что пруды в Таврическом саду очень давно не чистились: помимо природных загрязнений, в воде находится большое количество мусора.