Уроженке Узбекистана пробили голову в Ленобласти

Уроженке Узбекистана пробили голову в Ленобласти
Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Фото: pixabay

Во Всеволожске госпитализировали гражданку Узбекистана в крайне тяжелом состоянии. В рукоприкладстве подозревается ее собственный муж.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 31 июля в центральную районную больницу Всеволожска доставили 42-летнюю женщину. Инцидент произошел в доме на улице Колхозной. У гражданки Узбекистана диагностировали черепно-мозговую травму, а состояние оценили как крайне тяжелое.

Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 45-летний супруг пострадавшей. По предварительным данным, мужчина также является выходцем из Узбекистана и имеет временную регистрацию в Петербурге.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что узбек в Купчино зарезал брата строительным ножом. В НИИ им. Джанелидзе в тяжелом состоянии привезли 28-летнего гражданина Узбекистана. Позже полиция задержала старшего брата пострадавшего, 38-летнего узбекского гражданина.

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Уроженке Узбекистана пробили голову в Ленобласти