Пенсионерка блуждала по лесам Ленобласти в течение 5 дней

Местная жительница рассказала сотрудникам, что отправилась в лес за ягодами. Фото: pixabay

Местная жительница рассказала сотрудникам, что отправилась в лес за ягодами. Фото: pixabay

Спасатели отыскали 60-летнюю женщину в лесу на пятый день после пропажи.

Как стало известно Gazeta.SPb, 31 июля днем сотрудники ПСО «Экстремум» отыскали в Тихвинском районе, между деревнями Красный Порог и Тумище, 60-летнюю женщину, жительницу деревни Коськово. Спасатели нашли ее живой и проводили домой.

Местная жительница рассказала сотрудникам, что отправилась в лес за ягодами. С ней был знакомый, но во время поиска ягод они разлучились и пенсионерка заблудилась. Знакомый женщины вернулся домой и обратился за помощью в полицию на второй день самостоятельных поисков.

В течение пяти дней велись поиски, в которых принимали участие поисково-спасательные отряды Новой Ладоги и Лодейного Поля, а также волонтеры отрядов «Экстремум» и «Лиза Алерт».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что губернатор Ленобласти напоминает о безопасности в лесу.