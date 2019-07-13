Губернатор Ленобласти напоминает о безопасности в лесу

Почти во всех случаях потерявшиеся это люди старше 70 и лет и якобы "ходят в этот лес уже 50 лет". Фото: pixabay

Почти во всех случаях потерявшиеся это люди старше 70 и лет и якобы "ходят в этот лес уже 50 лет". Фото: pixabay

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил о том, что чаще всего волонтеры в лесу находят именно грибников, которые «знают лес как свои пять пальцев».

Дрозденко на своей странице в Instagram пишет, что только в первом месяце лета волонтеры их поискового отряда «Лиза Алерт» выезжали на поиски людей в леса Ленобласти по 146 вызовам, из которых живыми было найдено 117 человек. Почти во всех случаях потерявшиеся это люди старше 70 и лет и якобы «ходят в этот лес уже 50 лет», однако, этот факт не может до конца обезопасить грибников во время их очередного похода. Уже сегодня в Киришском районе поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет 79-летнюю бабушку.

Губернатор призывает быть внимательнее грибникам и их близким. Поинтересуйтесь у грибника, с кем и по какому маршруту о идет. Убедите его не ходить в лес в одиночестве и обязательно взять с собой мобильный телефон. Приобретите ему яркую жилетку, которая будет заметна среди листвы, и свисток, чтобы человек в случае беды мог дать знать о себе, если будет обезвожен и не сможет откликнуться.

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