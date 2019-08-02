Петербургский программист снова взял Кубок мира по пауэрлифтингу

Александр Усынин из ЛЭТИ набрал итоговый результат в 760 кг.

Выпускник ЛЭТИ в третий раз взял студенческий Кубок мира по пауэрлифтингу. Александр Усынин выступил в эстонском городе Тарту, где кубок провели в четвертый раз.

В соревнованиях участвовали более 200 студентов из 26 государств. Петербург представляли студенты электротехнического университета Петербурга — Усынин и Юлия Ходнева, сообщили в Смольном 2 августа. Александр набрал результат в 760 кг: приседание со штангой в 285 кг, жим лежа — 195 кг и становая тяга в 280 кг.

Усынин побеждает на соревнованиях последние 3 года. Ходнева взяла седьмое место в весе до 57 кг — она набрала результат в 340 кг. Ходнева выпустилась из бакалавриата, а Усынин — из магистратуры.

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