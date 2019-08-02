Стэтхэм, “Скала” и Вин Дизель считали удары друг друга на съемках “Форсажа”

Стэтхэм, “Скала” и Вин Дизель считали удары друг друга на съемках “Форсажа”
Новая часть киносаги "Хоббс и Шоу" вышла на экраны. Фото: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=aNgP7LqI3ic

Звезды киносаги следили, чтобы ни одна сцена на разрушила их репутации мачо.

В контрактах звезды кинофраншизы “Форсаж” было прописано число ударов и наличие или отсутствие поражений на экране. Каждая схватка в фильмах срежиссирована до такой степени, чтобы никто из основных актеров не выглядел проигравшим после нее.

Вин Дизель, сообщает The Wall Street Journal, пригласил на съемки “Форсажей” младшую сестру, которая считала, сколько ударов он получает. Джейсон Стэтхем специально прописал в контракте, насколько серьезно его могут избить. Дуэйн “Скала” Джонсон учел в договоре, что он всегда дает сдачи на все удары. Все эти меры были необходимы для поддержания образа звезд. В одной из сцен “Форсажа” 2017-го года персонажу “Скалы” нужно было упасть у ног персонажа Дизеля, но “Скала” настоял, что его персонаж хотя бы сидел.

Новый фильм “Хоббс и Шоу”, который входит в сагу “Форсажей”, уже идет в кинотеатрах России — премьера состоялась 1 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Элизабет Олсен выходит замуж.

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Стэтхэм, “Скала” и Вин Дизель считали удары друг друга на съемках “Форсажа”
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