В «Республику кошек» вызвали полицию из-за подозрительной коробки

Из нее торчали провода и люди решили, что это взрывное устройство.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа, хотя случилось все еще вчера. Новостью поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Республика кошек и котов». Руководство пространства рассказало, что к ним приезжали сотрудники правоохранительных органов. Дело в том, что люди обнаружили у входа коробку – из нее пугающе торчали провода. Никаких записок оставлено не было, поэтому решили вызвать спецслужбы. В ходе проверки выяснилось, что здание «заминировали» милыми котятами. Судя по всему, двоих малышей подкинули «Республике кошек», так как не знали, куда их деть.

На данный момент руководство необычного кафе передало котят в приют, а полицейские возбудили дело из-за жестокого обращения с животными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженка «заминировала» свое место жительства. 55-летнюю женщину, совершившую звонок, задержали в одной из квартир.