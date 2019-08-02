Поклонники Rammstein устроили давку у метро

Концерт начался с огромных очередей – ими и закончился.

Об этом стало известно в пятницу. На огромные толпы людей у станции метро «Крестовский остров» пожаловались фанаты группы, которые выкладывали фотографии в социальные сети. Чтобы попасть внутрь, им приходится какое-то время пробираться ко входу. Впрочем, у подземки рядом с «Газпром Ареной» очереди у метро – не новость. Остается лишь надеяться, что в давке никто не пострадал и все смогли добраться до дома.

Мероприятие, к слову, началось ближе к восьми часам вечера. Несмотря на запрет, фанаты использовали файеры.

Напоминаем, что из-за проведения масштабного концерта были введены ограничения движения. Некоторый общественный транспорт объезжал Крестовский остров, чтобы не провоцировать пробки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на концерт Rammstein в Петербурге зрители пришли за 9 часов. С раннего утра 2 августа у стадиона находятся сотни поклонников. Многие из них вооружились подушками и надувными матрасами для комфортного ожидания.