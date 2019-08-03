Грузовик перевернулся в Китае: пострадали три тысячи кур

У машины отказали тормоза, свыше тысячи птиц погибли на месте.

Тысячи кур попали в ДТП в китайской провинции Шаньси. У грузовика отказали тормоза: автомобиль перевернулся. Число погибших птиц превышает тысячу.

Авария произошла в пятницу 2 августа в округе Цзиньчэн, сообщает Beijing Youth Daily. Всего пострадало свыше 3 тысяч кур, более тысячи погибли на месте. ДТП произошло рядом с дорожной таможней. Сотрудники пункта выбежали и помогли водителю убрать мертвых птиц с шоссе.

Сам водитель машины отделался царапинами и ушибами. Грузовик отправили в автомобильную мастерскую на эвакуаторе. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурга на улице нашли птицу из Красной Книги — молодой чеглок мог подвергнуться нападению ворон.