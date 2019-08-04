В соцсетях смеются над рекомендациями Роскачества

В соцсетях смеются над рекомендациями Роскачества
Может быть, настоящий амбарный замок повесить было бы надежнее? Фото: pixabay.com

Пользователи соцсетей обсуждают рекомендацию Роскачества заклеивать камеру и микрофон на смартфонах, ноутбуках и других гаджетах в целях защиты от киберпреступников.

«Там, наверно, работают очень старые люди, которые не держали в руках ноутбуки и смартфоны и не знают, как ими пользоваться», — предполагает пользователь twitter @Kapitan6391.

«Для кого посоветовало?Для чиновников? Честному человеку скрывать нечего! Камеры заклеивать не буду», — отказался следовать указаниям @TitSlava.

«При этом рекомендации запасать шапочками из фольги почему-то не последовало… А ведь было бы логичное продолжение хода мысли»— пишет в twitter @Mickgour.

«Специалистам Роскачества советую посоветовать населению заклеивать глаза и уши, чтобы не видеть советов специалистов Роскачества», «Много лет уже заклеиваю и ничего не боюсь, Роскачество — на шаг позади», «Утром прочитал статью от Касперского, что заклеивать камеру неэффективно, а Роскачество рекомендует», — отзываются пользователи ВКонтакте.

«Тем временем у бОльшей части россиян нет смартфонов, а о ноутбуке мечтают еще больше», — замечает в twitter @DimAnapa.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Роскачество поделилось советами по сбору грибов

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