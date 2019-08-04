Глава МИД Украины ожидает бегства половины населения за рубеж

Глава МИД Украины ожидает бегства половины населения за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом. Фото: wikimedia.org

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обеспокоен массовым отъездом граждан за рубеж. Он считает, что через несколько лет в стране может остаться лишь половина населения.

«Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там», — приводит слова Климкина портал «Обозреватель». Ранее дипломат называл массовый отъезд украинцев за границу мегавызовом для страны, однако не считал ситуацию катастрофичной. В апреле 2018 года Климкин заявлял о намерении способствовать возвращению на родину украинцев, проживающих в России, а таких, по его мнению, каждый 12-й. По данным Министерства социальной политики Украины, около 9 млн украинцев ежегодно выезжают из страны на сезонные работы, и последние годы их число растет. На заработки уезжает 20% населения ежегодно. Особой популярностью пользуется Польша, хотя условия труда там оставляют желать лучшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Украина скоро станет Россией, заявил Жириновский

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