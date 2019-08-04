Глава МИД Украины ожидает бегства половины населения за рубеж

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обеспокоен массовым отъездом граждан за рубеж. Он считает, что через несколько лет в стране может остаться лишь половина населения.

«Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там», — приводит слова Климкина портал «Обозреватель». Ранее дипломат называл массовый отъезд украинцев за границу мегавызовом для страны, однако не считал ситуацию катастрофичной. В апреле 2018 года Климкин заявлял о намерении способствовать возвращению на родину украинцев, проживающих в России, а таких, по его мнению, каждый 12-й. По данным Министерства социальной политики Украины, около 9 млн украинцев ежегодно выезжают из страны на сезонные работы, и последние годы их число растет. На заработки уезжает 20% населения ежегодно. Особой популярностью пользуется Польша, хотя условия труда там оставляют желать лучшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Украина скоро станет Россией, заявил Жириновский