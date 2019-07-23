Украина скоро станет Россией, заявил Жириновский

Зеленский продержится у власти не больше 2 лет, уверен лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский уверен, что Зеленский пробудет на посту президента Украины не больше двух лет. Украину ждут новые беспорядки и затем присоединение к России, заявил лидер ЛДПР в своем telegram-канале 23 июля.

Депутат Госдумы “диагностировал” у Украины “рак IV-ой стадии”, заявив, что страна лишилась экономики, а националистические группировки намерены разграбить страну. После новых восстаний Украина разделится на части и войдет в состав РФ, уверен Жириновский.

Владимир Зеленский возглавил правительство Украины 20 мая 2019 года. Украина получила независимость от СССР 24 августа 1991 года. По данным Киевского института социологии, около 77% украинцев питают хорошие чувства к населению РФ, но только 57% хорошо относятся к властям РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Украине закончились досрочные выборы в парламент.