Украина скоро станет Россией, заявил Жириновский

Украина скоро станет Россией, заявил Жириновский
Депутат Госдумы “диагностировал” у Украины “рак IV-ой стадии”. Фото: ldpr.ru

Зеленский продержится у власти не больше 2 лет, уверен лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский уверен, что Зеленский пробудет на посту президента Украины не больше двух лет. Украину ждут новые беспорядки и затем присоединение к России, заявил лидер ЛДПР в своем telegram-канале 23 июля.

Депутат Госдумы “диагностировал” у Украины “рак IV-ой стадии”, заявив, что страна лишилась экономики, а националистические группировки намерены разграбить страну. После новых восстаний Украина разделится на части и войдет в состав РФ, уверен Жириновский.

Владимир Зеленский возглавил правительство Украины 20 мая 2019 года. Украина получила независимость от СССР 24 августа 1991 года. По данным Киевского института социологии, около 77% украинцев питают хорошие чувства к населению РФ, но только 57% хорошо относятся к властям РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Украине закончились досрочные выборы в парламент.

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