Дрозденко отреагировал на критику певицы Гречки

Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленобласти попросил девушку быть объективной и внимательнее изучить вопрос.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посвятил высказыванию Анастасии Ивановой, более известной под псевдонимом Гречка, пост в Instagram-аккаунте. Он написал, что не стоит высказывать мнение, неподкрепленное реальными фактами.

Он написал, что полигон строят в 12-ти километрах от Кингисеппа в промзоне. Дрозденко также отметил, что там собираются не устраивать свалку, а делать завод по сортировке мусора – его будут принимать из Кингисеппа, Ивангорода и Соснового Бора.

Губернатор региона также отрицает проблемы с бюджетом города – он напомнил, что за последние пять лет на родине Гречки построили Ледовый Дворец, новый ФОК, детский сад и другие объекты.

«Не вводите напраслину на свой и, кстати, мой город»,

— написал он.

Пока что Гречка никак не отреагировала на аргументы Дрозденко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что певица Гречка просит не превращать Кингисепп в свалку.

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