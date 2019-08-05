ЕКП дает скидки на просмотр кино и сериалов онлайн

ЕКП дает скидки на просмотр кино и сериалов онлайн
Единые карты петербуржца начали выдавать с 1 мая 2019 года. Фото: instagram / ekpcard

При использовании Единой карты петербуржца теперь можно получить бонус за просмотр фильмов и сериалов онлайн.

Пользователи Единой карты петербуржца получили возможность использовать новый бонус. Теперь при оплате билетов в кино и просмотре онлайн можно получить кэшбэк в 10%, сообщается на официальном сайте ЕКП.

Денежные средства не вычитаются из стоимости услуги, а переходят на карту в качестве кэшбэка. Отмечается, что бонус доступен при оплате услуги через Рамблер/Кассу или в онлайн-кинотеатре Okko.

Кроме того, владельцы Единой карты петербуржца имеют возможность принять участие в конкурсе, где разыгрываются различные призы. Конкурс проходит каждую неделю.

Также на период с 1 сентября по 31 декабря почки по ЕКП и карте «Мир» станут немного дешевле — 30 и 35 рублей соответственно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов рассказал о работе, проделанной за неделю.

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