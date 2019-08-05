В Московском районе украден «Порше Кайен» частной фирмы

В воскресенье, 4 августа, к сотрудникам правоохранительных органов обратился 45-летний механик.

Мужчина сообщил полицейским, что от дома 24 по улице Штурманской в Московском районе Санкт-Петербурга был похищен дорогостоящий автомобиль марки «Порше Кайен». Также механик отметил, что автомобиль пропал в период с 23:00 3 августа по 11:10 4 августа.

Похищенная машина принадлежит одной петербургской частной фирме, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции приняли меры, необходимые для поиска и задержания неизвестных злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестные злоумышленники в Киришском районе похитили два лодочных мотора за 100 тысяч рублей.