У таксиста с Демьяна Бедного украли Hyundai Genesis G80

У таксиста с Демьяна Бедного украли Hyundai Genesis G80
Hyundai Genesis G80 - автомобиль бизнес-класса, выпускающийся с 2013 года. Фото: wikipedia.org

В полицию Калининского района Санкт-Петербурга обратился 59-летний петербуржец, у которого угнали автомобиль Hyundai Genesis G80.

Автомобиль остался без присмотра хозяина во второй половине дня в пятницу и весь день в субботу, и в этот промежуток времени он исчез с места стоянки возле дома по улице Демьяна Бедного, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Владелец черной прошлогодней люксовой иномарки стоимостью 1, 8 млн рублей подрабатывал на ней частным извозом, заключив договор с агрегатором такси.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведутся поиски украденного автомобиля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что угонщика полицейской машины задержали в центре Петербурга

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