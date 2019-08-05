В Ростове научились печатать плоть на принтере

Технологию 3D-печати решили приложить к биоматериалам.

В ДГТУ разработали биопринтер, который может создавать живые ткани. Устройство имеет потенциал в регенеративной медицине.

Устройство берет биоматериалы и делает из них структуры, имитирующие живые ткани, сообщает Донской государственный технический университет. Именно простота самого устройства и играет ключевую роль: ученые взяли технологию 3D-печати и подогнали под нее материалы. На создание скаффолда, как называют это специалисты, уходит от 20 минут до нескольких часов.

Предполагается, что принтер пригодится не только в регенеративной медицине (скажем, для замены кожи или наращивания плоти), но и в косметической хирургии и испытания медикаментов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что испанские ученые создали химеры человека и обезьяны.