Испанский ученый создал гидрид обезьяны и человека

Эмбриону не дали родиться на свет: аборт произвели до срока в 2 недели.

Испанский ученый смог вырастить химеры человека и обезьяны — организмы, состоящие из генетически разнородных клеток. Исследователь якобы добавил человеческие клетки в эмбрионы обезьян для выращивания органов на трансплантацию.

Эксперимент провели в лаборатории в Китае: ученый заявил, что в Испании просто нет подходящей инфраструктуры (сами исследования там разрешены в тех случаях, когда касаются лечения смертельных заболеваний). Эмбрионам не дали родиться, прервав беременность, но ученые называют результаты многообещающими, сообщает El Pais.

Первые опыты по скрещиванию клеток человека и свиньи начали ставить в 2017 году без особого успеха. Тем не менее, ученым якобы удалось создать химер мышей и крыс. Эмбрионам также не дали родиться, аборт сделали до традиционного в таких случаях срока в 14 дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что власти Японии поддержат выращивание человеческих органов в животных.