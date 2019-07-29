Власти Японии поддержат выращивание человеческих органов в животных

Ученый начнет с мышей, перейдет на крыс и затем на свиней. Фото: pixabay.com

Ученый начнет с мышей, перейдет на крыс и затем на свиней. Фото: pixabay.com

Биологи обеспокоены возможным появлением гибридов человека и животного.

Власти Японии решили финансово поддержать ученого Хиромицу Накаучи, который намерен создать эмбрионы животных с человеческими клетками и поместить их в животных-носителей. Запрет на подобные практики отменили в 2019 году.

Идея ученого состоит в выращивании в животных органов из человеческих клеток, чтобы позже пересаживать их больных людям, сообщает журнал Nature. Накаучи заявил, что собирается двигаться маленькими шагами: начнет с создания мышей-гибридов, затем перейдет на крыс, а с них — на свиней.

Некоторые биологи обеспокоены возможностью того, что человеческие клетки не только обеспечат формирование органа, но и повлияют на сознание животного — что выглядит крайне неприятной перспективой с точки зрения биоэтики. Накаучи подтвердил, что учел эту возможность и предпринял шаги, которые позволят ее избежать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые придумали линзы с масштабированием при моргании.