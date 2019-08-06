Климов переулок отремонтируют за 5 миллионов

В результате проведения ремонтных работ будут внесены ограничения движения. Фото: pixabay.com

В результате проведения ремонтных работ будут внесены ограничения движения. Фото: pixabay.com

Во вторник, 6 июля, начнется ремонт Климова переулка в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Будет отремонтирован участок длиной 0,17 км, работами займутся АО «ПО «Возрождение».

Как сообщает Администрация Петербурга, будет отремонтирован участок проезжей части дороги, а также тротуар. Стоимость всех работ рассчитана на 5,32 млн рублей.

В результате проведения ремонтных работ будут внесены ограничения движения от улицы Лабутина до набережной р. Фонтанки. С 6-12 августа будет ограничено движение транспорта, с 13-15 августа – запрещено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ремонте дорог в Северной столице. Ремонт был произведен на участке дороги Московского шоссе. Работы все еще проводятся, окончить ремонт аварийно-опасного участка обещают к началу декабря. Ранее поступала лишь одна заявка на ремонт.