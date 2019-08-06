На водителя Mercedes, сбившего насмерть женщину в Калининском районе, возбудили уголовное дело

На водителя Mercedes, сбившего насмерть женщину в Калининском районе, возбудили уголовное дело
Инцидент произошел на пешеходом переходе. Фото: Pixabay

Подозреваемому выбрана мера пресечения — подписка о невыезде.

В понедельник, 5 августа, возле дома 21 по Пискаревскому проспекту в Петербурге 35 мужчина, находясь за рулем автомобиля марки Mercedes, выполняя поворот в зоне регулируемого пешеходного перехода, сбил 67-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе водитель Mercedes насмерть сбил женщину. Около 12:30 в Калининском районе Петербурга произошла смертельная авария — автомобиль марки Mercedes насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов.

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