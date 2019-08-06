Названы самые популярные парки и сады в Петербурге

Стало известно, какие парки и сады чаще всего посещают индивидуальные туристы в Петербурге.

Согласно данным мобильного приложения «Петербург24», Сад Сен-Жермен, находящийся на Литейном проспекте, стал самым популярным среди садов и парков Петербурга у туристов нынешним летом.

В тройку лидеров также вошли Таврический сад и Итальянский сад, который располагается на Литейном. Следом за ними идет Летний сад, а пятерку лучших замыкает Пушкарский сад, находящийся на Петроградке.

Места с шестого по десятое занимают Ботанический сад, Парк им. И. В. Бабушкина, Юсуповский сад на Садовой улице, Екатерининский сквер и Михайловский сад.

Руководитель проекта «Петербург24» Александр Гранатович отмечает, что туристы могут отдавать предпочтение не только известным садам и паркам в Петербурге, но и небольшим уютным пространствам.

«Конечно, в лидерах парки и сады, которые расположены в центре города. А большие пространства, такие как парки Крестовского острова, Московский парк Победы или Муринский парк, находящиеся за пределами центра, занимают в нашем рейтинге позиции во второй десятке», — сообщает Гранатович.

В пригородных районах Петербурга самыми популярными зелеными пространствами стали Нижний парк Петергофа, Павловский парк, Екатерининский парк, Александровский парк в городе Пушкине и Пар Ораниенбаум.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Таврическом саду начали очищать пруды и дали воду.