Итоги пятилетки продэмбарго: уничтожено 32 тыс. тонн еды

Итоги пятилетки продэмбарго: уничтожено 32 тыс. тонн еды
Вот уже 5 лет россияне живут без настоящего итальянского пармезана. Фото: pixabay.com

Сегодня исполняется 5 лет с момента введения Россией запрета на поставки продовольствия из ЕС и США. Он пока будет действовать до 2020 года.

За последние 4 года продовольственного эмбарго Россельхознадзор уничтожил более 32 тыс. т незаконно ввезенных продуктов, пишет РИА «Новости». Из них 31 тыс. т — это продукция растительного происхождения, а 1 тыс. т — животного происхождения. Российские власти считают, что уничтожение санкционных продуктов делает контрабанду экономически невыгодной.

Эмбарго, принятое в ответ на западные санкции, дало толчок к импортозамещению. По статистике Минсельхоза, с 2016 года импортного продовольствия в России стало меньше почти на треть — на 31,2%. В 2013 году РФ покупала за рубежом провизии на $43,3 млрд, а в прошлом году уже на $29,8 млрд.

Сейчас Россия полностью удовлетворяет внутренний спрос на зерновые и зернобобовые (на 99,4% в прошлом году). Показатели по многим позициям превзошли пороговое значение, рекомендуемое Доктриной продовольственной безопасности. Доля отечественного сахара на внутреннем рынке — 95,7%, растительного масла — 81,5%, мяса и мясных продуктов — 92,8%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Минфин отреагировал на новые санкции против России

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