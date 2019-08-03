Минфин отреагировал на новые санкции против России

Он отметил, что это негативно скажется на дружбе Москвы с Вашингтоном.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова министра финансов Антона Силуанова. Он рассказал, что ввод Америкой санкций против России повлияет на отношения Москвы и Вашингтона, в чем нет ничего хорошего. При этом Силуанов заверил, что российская экономика готова к новым санкциям – она устойчива к внешним ограничениям.

«Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям»,

— считает министр финансов.

Напоминаем, что санкции из-за дела Скрипалей вступят в силу 19 августа. Они коснутся госдолга – Россия не сможет взять деньги у международных финансовых организаций.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в России впервые за два года зафиксирована дефляция.