Жилкомсервис обязали снять заглушку с канализации

Законом РФ запрещено лишать людей воды, поэтому поставщики услуг делают так, чтобы эту воду было некуда девать. Фото: pixabay.com

Законом РФ запрещено лишать людей воды, поэтому поставщики услуг делают так, чтобы эту воду было некуда девать. Фото: pixabay.com

Прокуратура Выборгского района потребовала у ООО «Жилкомсервис №2 Выборгского района» снять заглушку с канализации в доме на пр. Луначарского.

В прокуратуру обратился жилец многоквартирного дома с жалобой на неправомерное приостановление услуги по водоотведению. Известно, что установление заглушек управляющие компании используют для борьбы с должниками, однако мужчина не обнаружил в уведомлении, присланном ему жилкомсервисом, указания размера задолженности по каждой коммунальной услуге. Кроме того, об установке заглушки собственника квартиры никто не предупредил, говорится в сообщении Санкт-Петербургской прокуратуры.

Прокуратура усмотрела в действиях коммунальщиков нарушение жилищного законодательства и внесло в адрес руководителя компании представление, исполнение которого намерена проконтролировать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жилкомсервис игнорировал просьбы петербуржца списать чужие долги