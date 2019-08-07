Электронные больничные набирают популярность в Приморском районе

Электронные больничные набирают популярность в Приморском районе
Больничные листы больше не теряются - их проверяют через Интернет. Фото: pixabay.com

Услуга станет доступна во всех поликлиниках до конца 2019 года — это стандарт “бережливости”.

За 2 года электронные больничные получили широкое распространение в поликлиниках Приморского района Санкт-Петербурга. Около 30% больничных листов в отделении поликлиники №114 выпускают в цифровом виде.

Поликлиника выдает до 12 тысяч больничных в год, сообщила глава отделения №115 Ольга Титова. В 2019 году в Приморском районе Петербурга выдали 111 тысяч больничных, но только 15 тысяч из них выпустили в электронном виде. Услугу распространят на все поликлиники района до конца года — это один из стандартов новой “бережливой поликлиники”.

Электронные больничные начали выписывать летом 2017 года. Пациентам дают электронный номер листа, который он передает работодателю. Документ отправляют в фонд соцстрахования, а больничные начисляются после проверки листа на портале.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов пообещал сделать все поликлиники бережливыми.

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