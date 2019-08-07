Очевидцы рассказали о погибшем под колесами поезда человеке в Зеленогорске

Пока что детали происшествия не разглашаются официальными источниками.

Все случилось сегодня, 7 августа, в Курортном районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП ЧП Угоны | Питер СПБ | патруль Зебры 2019″. Петербуржцы пишут, что скоростной поезд наехал на человека, находившегося в этот момент на путях. Как именно все произошло – не уточняется. Возможно, неизвестный пытался перебежать дорогу, а, может, к трагедии привел несчастный случай. Люди уточняют, что на расписание поездов это никак не повлияло.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Володарской иномарка наехала на 7-летнего мальчика. Участниками аварии стали двое – «Вольво» и юный пешеход. Автомобиль наехал на семилетнего мальчика вне «зебры», в результате чего ребенок получил травмы